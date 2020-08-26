"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السابعة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث، كذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.