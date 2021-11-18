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أمريكا ستعاقب مصر في حال شرائها مقاتلات روسية

القاهرة على دراية بالمخاطر

نقلت "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر. كلارك كوبر، اليوم الاثنين، أن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية، كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل.

وذكر "كوبر" أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا ستعاقب مصر في حال شرائها مقاتلات روسية
سبق

نقلت "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر. كلارك كوبر، اليوم الاثنين، أن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية، كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل.

وذكر "كوبر" أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:43 PM

أمريكا ستعاقب مصر في حال شرائها مقاتلات روسية

القاهرة على دراية بالمخاطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر. كلارك كوبر، اليوم الاثنين، أن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية، كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل.

وذكر "كوبر" أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

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