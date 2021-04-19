المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.