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"تنمية بطحاء قريش" تنظم برنامج "جدارات المتطوعين"

يستهدف 500 متطوع ومتطوعة

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، ممثلة في وحدة التطوع، ضمن برامجها لتأهيل متطوعيها، مشروع "جدارات المتطوعين- المستوى الأول"، لتمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي.

يأتي ذلك بالتعاون مع مالك المشروع المدرب والمستشار في مجال التطوع الدكتور عبد الرحمن العلياني.

ويستهدف المشروع 500 متطوع ومتطوعة من جميع مناطق المملكة، ويتم تنفيذه "عن بُعد" عبر برنامج "زووم" في ظل ظروف الجائحة، باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويقدم مجاناً وبشهادات معتمدة.

وقال مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، غزالي دحلان: إن المشروع ينطلق الأحد المقبل في الـ16 من رجب، ويستمر لمدة عشرة أيام، بمعدل 50 ساعة تدريبية، يقدمه الأكاديمي الخبير في المجال التطوعي والاجتماعي الدكتور عبد الرحمن العلياني.

وتأتي فكرة هذا المشروع البنائي النوعي للسعي لبناء وتطوير الجدارات الأساسية والمهنية والقيادية للمتطوعين، للوصول إلى قيادات شابة ممكنة ومتخصصة في العمل التطوعي، وتمتلك القدرة على إدارة العمل التطوعي في القطاع غير الربحي، بكفاءة ومهنية عالية، مما يحقق استدامة العمل التطوعي وتعظيم أثره.

وأضاف "دحلان" أن من أهداف برنامج جدارات تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وبناء منهجية لتنمية جدارات المتطوعين، وتأهيل القيادات التطوعية الشابة وتمكينها، وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية، فيما يحقق في مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتقدير جهود المتطوعين المشاركين، وبناء نموذج سعودي مميز للمتطوع السعودي المحترف.

وقال "دحلان": "نأمل -بإذن الله- من البرنامج تأهيل قيادات تطوعية شابة وتمكينها لخدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية".

ونوه إلى نوعية البرنامج وأسبقيته وأولويته في مجال تمكين الجدارات للمتطوعين، داعيًا الله بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين والمشاركات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تنمية بطحاء قريش" تنظم برنامج "جدارات المتطوعين"
سبق

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، ممثلة في وحدة التطوع، ضمن برامجها لتأهيل متطوعيها، مشروع "جدارات المتطوعين- المستوى الأول"، لتمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي.

يأتي ذلك بالتعاون مع مالك المشروع المدرب والمستشار في مجال التطوع الدكتور عبد الرحمن العلياني.

ويستهدف المشروع 500 متطوع ومتطوعة من جميع مناطق المملكة، ويتم تنفيذه "عن بُعد" عبر برنامج "زووم" في ظل ظروف الجائحة، باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويقدم مجاناً وبشهادات معتمدة.

وقال مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، غزالي دحلان: إن المشروع ينطلق الأحد المقبل في الـ16 من رجب، ويستمر لمدة عشرة أيام، بمعدل 50 ساعة تدريبية، يقدمه الأكاديمي الخبير في المجال التطوعي والاجتماعي الدكتور عبد الرحمن العلياني.

وتأتي فكرة هذا المشروع البنائي النوعي للسعي لبناء وتطوير الجدارات الأساسية والمهنية والقيادية للمتطوعين، للوصول إلى قيادات شابة ممكنة ومتخصصة في العمل التطوعي، وتمتلك القدرة على إدارة العمل التطوعي في القطاع غير الربحي، بكفاءة ومهنية عالية، مما يحقق استدامة العمل التطوعي وتعظيم أثره.

وأضاف "دحلان" أن من أهداف برنامج جدارات تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وبناء منهجية لتنمية جدارات المتطوعين، وتأهيل القيادات التطوعية الشابة وتمكينها، وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية، فيما يحقق في مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتقدير جهود المتطوعين المشاركين، وبناء نموذج سعودي مميز للمتطوع السعودي المحترف.

وقال "دحلان": "نأمل -بإذن الله- من البرنامج تأهيل قيادات تطوعية شابة وتمكينها لخدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية".

ونوه إلى نوعية البرنامج وأسبقيته وأولويته في مجال تمكين الجدارات للمتطوعين، داعيًا الله بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين والمشاركات.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
05:58 PM

"تنمية بطحاء قريش" تنظم برنامج "جدارات المتطوعين"

يستهدف 500 متطوع ومتطوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، ممثلة في وحدة التطوع، ضمن برامجها لتأهيل متطوعيها، مشروع "جدارات المتطوعين- المستوى الأول"، لتمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي.

يأتي ذلك بالتعاون مع مالك المشروع المدرب والمستشار في مجال التطوع الدكتور عبد الرحمن العلياني.

ويستهدف المشروع 500 متطوع ومتطوعة من جميع مناطق المملكة، ويتم تنفيذه "عن بُعد" عبر برنامج "زووم" في ظل ظروف الجائحة، باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويقدم مجاناً وبشهادات معتمدة.

وقال مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، غزالي دحلان: إن المشروع ينطلق الأحد المقبل في الـ16 من رجب، ويستمر لمدة عشرة أيام، بمعدل 50 ساعة تدريبية، يقدمه الأكاديمي الخبير في المجال التطوعي والاجتماعي الدكتور عبد الرحمن العلياني.

وتأتي فكرة هذا المشروع البنائي النوعي للسعي لبناء وتطوير الجدارات الأساسية والمهنية والقيادية للمتطوعين، للوصول إلى قيادات شابة ممكنة ومتخصصة في العمل التطوعي، وتمتلك القدرة على إدارة العمل التطوعي في القطاع غير الربحي، بكفاءة ومهنية عالية، مما يحقق استدامة العمل التطوعي وتعظيم أثره.

وأضاف "دحلان" أن من أهداف برنامج جدارات تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وبناء منهجية لتنمية جدارات المتطوعين، وتأهيل القيادات التطوعية الشابة وتمكينها، وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية، فيما يحقق في مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتقدير جهود المتطوعين المشاركين، وبناء نموذج سعودي مميز للمتطوع السعودي المحترف.

وقال "دحلان": "نأمل -بإذن الله- من البرنامج تأهيل قيادات تطوعية شابة وتمكينها لخدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية".

ونوه إلى نوعية البرنامج وأسبقيته وأولويته في مجال تمكين الجدارات للمتطوعين، داعيًا الله بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين والمشاركات.

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