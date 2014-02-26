سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-25 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 11:36 PM

الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 28,138,938 والوفيات 503,587 شخصًا





A A A





0 مشاركة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.