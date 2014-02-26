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الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 28,138,938 والوفيات 503,587 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:36 PM

الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابة جديدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 28,138,938 والوفيات 503,587 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

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