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الأولمبي السعودي يواجه البحرين ضمن كأس اتحاد غرب آسيا.. غداً الجمعة

الفحوصات تكشف تعرض "عسيري" لتمزّق في العضلة الخلفية

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ،غداً الجمعة، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، المقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الـ6:30 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ميدانياً، عاود لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي القادسية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الثانية مراناً في مربعات مصغّرة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي متصدراً لمجموعته "الثالثة" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، بعد فوزه في مباراته الأولى على منتخب سوريا بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى، أوضحت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب هيثم عسيري لتمزّق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، خلال مجريات مباراة المنتخب السعودي وسوريا.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبي السعودي يواجه البحرين ضمن كأس اتحاد غرب آسيا.. غداً الجمعة
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ،غداً الجمعة، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، المقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الـ6:30 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ميدانياً، عاود لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي القادسية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الثانية مراناً في مربعات مصغّرة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي متصدراً لمجموعته "الثالثة" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، بعد فوزه في مباراته الأولى على منتخب سوريا بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى، أوضحت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب هيثم عسيري لتمزّق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، خلال مجريات مباراة المنتخب السعودي وسوريا.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:57 PM

الأولمبي السعودي يواجه البحرين ضمن كأس اتحاد غرب آسيا.. غداً الجمعة

الفحوصات تكشف تعرض "عسيري" لتمزّق في العضلة الخلفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ،غداً الجمعة، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، المقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الـ6:30 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ميدانياً، عاود لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي القادسية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الثانية مراناً في مربعات مصغّرة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي متصدراً لمجموعته "الثالثة" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، بعد فوزه في مباراته الأولى على منتخب سوريا بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى، أوضحت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب هيثم عسيري لتمزّق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، خلال مجريات مباراة المنتخب السعودي وسوريا.

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