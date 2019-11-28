النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 في دبي

تفقد جناح المملكة المشارك واستمع لشرح عن أقسامه

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معرض (إكسبو 2020) في مدينة دبي.

ولدى وصول سمو ولي العهد، يصحبه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

واطلع سمو ولي العهد على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

رافق سمو ولي العهد، كل من، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إكسبو 2020 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 في دبي
سبق

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معرض (إكسبو 2020) في مدينة دبي.

ولدى وصول سمو ولي العهد، يصحبه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

واطلع سمو ولي العهد على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

رافق سمو ولي العهد، كل من، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
06:54 PM

ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 في دبي

تفقد جناح المملكة المشارك واستمع لشرح عن أقسامه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
0
621

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معرض (إكسبو 2020) في مدينة دبي.

ولدى وصول سمو ولي العهد، يصحبه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

واطلع سمو ولي العهد على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

رافق سمو ولي العهد، كل من، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,221
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,712
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,076
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,432

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة