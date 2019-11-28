ولي العهد يزور معرض إكسبو 2020 في دبي

تفقد جناح المملكة المشارك واستمع لشرح عن أقسامه

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معرض (إكسبو 2020) في مدينة دبي.



ولدى وصول سمو ولي العهد، يصحبه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.



واطلع سمو ولي العهد على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.



كما زار سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدًا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.



رافق سمو ولي العهد، كل من، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.