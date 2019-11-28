ماذا قال ولي عهد دبي عن مرافقته للأمير محمد بن سلمان إلى "إكسبو 2020"؟

أكد أن السعودية تتمتع بثقل نوعي واستراتيجي

أعرب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تشرفه بمرافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى معرض إكسبو 2020 دبي، اليوم (الخميس).

وقال نجل حاكم دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان في زيارة لمقر معرض إكسبو 2020 الذي نستضيفه في دبي بمشاركة 192 دولة، وفخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث".

ولفت الشيخ حمدان بن محمد إلى أن حرص الأمير محمد بن سلمان على زيارة مقر معرض إكسبو 2020 يعكس مدى اهتمام السعودية الشقيقة بدعم هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكد ولي عهد دبي أن المشاركة السعودية في الحدث تمثل قيمة وأهمية كبيرتين؛ لما تتمتع به المملكة من ثقل نوعي واستراتيجي.