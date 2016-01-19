"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية للمليشيا الحوثية وقتل 90 عنصرًا في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمّرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمّرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمّرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمّرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.