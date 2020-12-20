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"الحصيني": نجم "المربعانية" الثاني "القلب" يدخل اليوم.. ومدته 13 يوماً

فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة

يوافق اليوم الأحد دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب، ومدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، وفيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، حيث يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: "يمكن في هذا النجم زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث تقول العرب إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء، وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب".

وبين "الحصيني" أنه في هذا النجم دخول الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا، والذي يوافق غدًا الاثنين 1442/5/6هـ بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء، وفيه برد الانصراف، حيث تقول العرب "لا برد إلا بعد الانصراف"، وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.

عبدالعزيز الحصيني المربعانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": نجم "المربعانية" الثاني "القلب" يدخل اليوم.. ومدته 13 يوماً
سبق

يوافق اليوم الأحد دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب، ومدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، وفيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، حيث يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: "يمكن في هذا النجم زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث تقول العرب إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء، وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب".

وبين "الحصيني" أنه في هذا النجم دخول الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا، والذي يوافق غدًا الاثنين 1442/5/6هـ بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء، وفيه برد الانصراف، حيث تقول العرب "لا برد إلا بعد الانصراف"، وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
06:01 PM

"الحصيني": نجم "المربعانية" الثاني "القلب" يدخل اليوم.. ومدته 13 يوماً

فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة

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فهد العتيبي - الرياض
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يوافق اليوم الأحد دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب، ومدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، وفيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، حيث يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: "يمكن في هذا النجم زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث تقول العرب إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء، وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب".

وبين "الحصيني" أنه في هذا النجم دخول الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا، والذي يوافق غدًا الاثنين 1442/5/6هـ بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء، وفيه برد الانصراف، حيث تقول العرب "لا برد إلا بعد الانصراف"، وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.

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