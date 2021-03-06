أدى رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرة
أدى رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-06
أدى رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم مناسك العمرة.
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
09:15 PM
رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرة
أدى رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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