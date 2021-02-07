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نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية فيصل الجوية

في حفل أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة 99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة التاسعة والتسعين من طلبة الكلية أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.

وبيّن "الرويلي" أن الدورة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.

بعد ذلك، ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج؛ ليكونوا ضباطاً متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية في لحظاتٍ خالدةٍ، في طريق المجد والسؤدد، حماةً للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهام والواجبات.

عقب ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رُتَبهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية فيصل الجوية
سبق

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة 99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة التاسعة والتسعين من طلبة الكلية أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.

وبيّن "الرويلي" أن الدورة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.

بعد ذلك، ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج؛ ليكونوا ضباطاً متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية في لحظاتٍ خالدةٍ، في طريق المجد والسؤدد، حماةً للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهام والواجبات.

عقب ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رُتَبهم.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:31 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:07 PM

نيابةً عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية فيصل الجوية

في حفل أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة 99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة التاسعة والتسعين من طلبة الكلية أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.

وبيّن "الرويلي" أن الدورة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.

بعد ذلك، ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج؛ ليكونوا ضباطاً متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية في لحظاتٍ خالدةٍ، في طريق المجد والسؤدد، حماةً للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهام والواجبات.

عقب ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رُتَبهم.

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