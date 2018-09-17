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الملك يؤكد: المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة على "آرامكو"

المغرب يستنكر الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو"

أكّد تضامنه الدائم مع المملكة ضدّ أيّ تهديد يستهدفها

أعربت المملكة المغربية عن تنديدها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمملكة، ووصفته بأنه يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم.

جاء ذلك في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أكّد فيها تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها ضدّ أيّ تهديد يستهدف سلامة أراضيها.

وقال ملك المغرب: إنه من منطلق ما يربطنا شخصياً، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، نعرب عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزّأ من أمن المغرب واستقراره.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المغرب يستنكر الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو"
سبق

أعربت المملكة المغربية عن تنديدها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمملكة، ووصفته بأنه يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم.

جاء ذلك في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أكّد فيها تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها ضدّ أيّ تهديد يستهدف سلامة أراضيها.

وقال ملك المغرب: إنه من منطلق ما يربطنا شخصياً، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، نعرب عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزّأ من أمن المغرب واستقراره.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
02:07 PM

المغرب يستنكر الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو"

أكّد تضامنه الدائم مع المملكة ضدّ أيّ تهديد يستهدفها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت المملكة المغربية عن تنديدها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمملكة، ووصفته بأنه يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم.

جاء ذلك في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أكّد فيها تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها ضدّ أيّ تهديد يستهدف سلامة أراضيها.

وقال ملك المغرب: إنه من منطلق ما يربطنا شخصياً، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، نعرب عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزّأ من أمن المغرب واستقراره.

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