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أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عددًا من المشروعات التنموية في الوجه.. غدًا

يعتزم لقاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

يدشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم غد الأحد، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه.

وسيتفقّد أمير المنطقة سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ومن المقرّر أن يلتقي الأمير "فهد" المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه.

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أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عددًا من المشروعات التنموية في الوجه.. غدًا
سبق

يدشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم غد الأحد، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه.

وسيتفقّد أمير المنطقة سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ومن المقرّر أن يلتقي الأمير "فهد" المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
03:01 PM

أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عددًا من المشروعات التنموية في الوجه.. غدًا

يعتزم لقاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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يدشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم غد الأحد، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه.

وسيتفقّد أمير المنطقة سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ومن المقرّر أن يلتقي الأمير "فهد" المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه.

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