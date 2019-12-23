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"أمانة مكة": طريق الغولاء بعسفان تحت استلام فرع وزارة النقل

ردًّا على ما نشرته "سبق" حول مطالبات الأهالي بتوسعة الطريق

أكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن الطريق الرئيسي لقرية الغولاء التابع لمركز عسفان تحت استلام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة.

ولفت "الشريف" ردًّا على الخبر المنشور بـ"سبق" تحت عنوان "تصادم ثلاثي يخلف 3 وفيات في الغولاء بعسفان وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق"، أن الطريق المذكور تحت استلام فرع وزارة النقل بمكة.

وكانت "سبق" قد نشرت مطالبات أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيسي للقرية، الذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها حادث اصطدام صهريجين وسيارة صغيرة توفي بها ثلاثة أشخاص، وتسبب الحادث في عرقلة السير على الطريق.

وبيّن الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن الطريق مسار واحد، وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكان؛ مما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها العديد من أهالي القرية ومرتادي الطريق.

وطالَبَ الأهالي الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم وأثناء السير على الطريق، ويترقبون التحرك ووضع حد لمثل هذه الحوادث المميتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة": طريق الغولاء بعسفان تحت استلام فرع وزارة النقل
سبق

أكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن الطريق الرئيسي لقرية الغولاء التابع لمركز عسفان تحت استلام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة.

ولفت "الشريف" ردًّا على الخبر المنشور بـ"سبق" تحت عنوان "تصادم ثلاثي يخلف 3 وفيات في الغولاء بعسفان وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق"، أن الطريق المذكور تحت استلام فرع وزارة النقل بمكة.

وكانت "سبق" قد نشرت مطالبات أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيسي للقرية، الذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها حادث اصطدام صهريجين وسيارة صغيرة توفي بها ثلاثة أشخاص، وتسبب الحادث في عرقلة السير على الطريق.

وبيّن الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن الطريق مسار واحد، وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكان؛ مما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها العديد من أهالي القرية ومرتادي الطريق.

وطالَبَ الأهالي الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم وأثناء السير على الطريق، ويترقبون التحرك ووضع حد لمثل هذه الحوادث المميتة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:12 PM

"أمانة مكة": طريق الغولاء بعسفان تحت استلام فرع وزارة النقل

ردًّا على ما نشرته "سبق" حول مطالبات الأهالي بتوسعة الطريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن الطريق الرئيسي لقرية الغولاء التابع لمركز عسفان تحت استلام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة.

ولفت "الشريف" ردًّا على الخبر المنشور بـ"سبق" تحت عنوان "تصادم ثلاثي يخلف 3 وفيات في الغولاء بعسفان وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق"، أن الطريق المذكور تحت استلام فرع وزارة النقل بمكة.

وكانت "سبق" قد نشرت مطالبات أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيسي للقرية، الذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها حادث اصطدام صهريجين وسيارة صغيرة توفي بها ثلاثة أشخاص، وتسبب الحادث في عرقلة السير على الطريق.

وبيّن الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن الطريق مسار واحد، وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكان؛ مما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها العديد من أهالي القرية ومرتادي الطريق.

وطالَبَ الأهالي الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم وأثناء السير على الطريق، ويترقبون التحرك ووضع حد لمثل هذه الحوادث المميتة.

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