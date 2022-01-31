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وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة

يبلغ طوله 650 كم.. ويأتي في إطار مساعي تحسين الجودة والارتقاء بالخدمات

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية (عسير، جازان، الباحة) وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر، إضافة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 56% البالغ طولها 28 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 47% البالغ طولهما 85 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 39% البالغ طولهما 72 كم.

وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 44% البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 8% البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 10% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 27% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 16% البالغ طولها إلى 45 كم.

جدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية (عسير، جازان، الباحة) وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر، إضافة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 56% البالغ طولها 28 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 47% البالغ طولهما 85 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 39% البالغ طولهما 72 كم.

وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 44% البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 8% البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 10% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 27% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 16% البالغ طولها إلى 45 كم.

جدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:52 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:13 AM

وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة

يبلغ طوله 650 كم.. ويأتي في إطار مساعي تحسين الجودة والارتقاء بالخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية (عسير، جازان، الباحة) وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر، إضافة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 56% البالغ طولها 28 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 47% البالغ طولهما 85 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 39% البالغ طولهما 72 كم.

وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 44% البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 8% البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 10% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 27% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 16% البالغ طولها إلى 45 كم.

جدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

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