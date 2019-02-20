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الكرملين: التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مستفزة ووخيمة العواقب

"بيسكوف" أشار إلى أن "بوتين" لا يهتم بها

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، من أن التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مثيرة للاستفزاز، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال "بيسكوف" لقناة "روسيا 1" الحكومية: "الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر، وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي على خط التماس في شرق أوكرانيا، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها".

وأضاف: "إن هذه الاستفزازات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة".

وبين "بيسكوف" أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يلقي بالاً لمثل هذه التصريحات الغربية.

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الكرملين: التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مستفزة ووخيمة العواقب
سبق

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، من أن التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مثيرة للاستفزاز، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال "بيسكوف" لقناة "روسيا 1" الحكومية: "الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر، وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي على خط التماس في شرق أوكرانيا، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها".

وأضاف: "إن هذه الاستفزازات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة".

وبين "بيسكوف" أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يلقي بالاً لمثل هذه التصريحات الغربية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:58 PM

الكرملين: التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مستفزة ووخيمة العواقب

"بيسكوف" أشار إلى أن "بوتين" لا يهتم بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، من أن التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مثيرة للاستفزاز، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال "بيسكوف" لقناة "روسيا 1" الحكومية: "الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر، وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي على خط التماس في شرق أوكرانيا، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها".

وأضاف: "إن هذه الاستفزازات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة".

وبين "بيسكوف" أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يلقي بالاً لمثل هذه التصريحات الغربية.

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