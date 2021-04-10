النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تغلق 16 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت 16 إصابة بـ"كورونا"

مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة، اليوم السبت، خمسة مساجد في منطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة بها، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية تم رصد حالتين إصابة بكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجدًا، 6 منها بمنطقة الرياض، وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية: الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تغلق 16 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت 16 إصابة بـ"كورونا"
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة، اليوم السبت، خمسة مساجد في منطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة بها، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية تم رصد حالتين إصابة بكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجدًا، 6 منها بمنطقة الرياض، وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية: الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
02:18 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 16 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت 16 إصابة بـ"كورونا"

مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد التعقيم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
887

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يومًا 542 مسجدًا تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة، اليوم السبت، خمسة مساجد في منطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة بها، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية تم رصد حالتين إصابة بكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجدًا، 6 منها بمنطقة الرياض، وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية: الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,011
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة