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أصدره "الراجحي".. تعرف على تفاصيل قرار توطين 11 نشاطاً في الباحة

سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 11/ 6/ 1443هـ

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بجميع أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضراوات والتمور، والهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛ كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 11/ 06/ 1443هـ الموافق 14/ 01/ 2022 م وقد أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزماً من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة من خلال زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/17102021.pdf.

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أصدره "الراجحي".. تعرف على تفاصيل قرار توطين 11 نشاطاً في الباحة
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بجميع أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضراوات والتمور، والهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛ كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 11/ 06/ 1443هـ الموافق 14/ 01/ 2022 م وقد أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزماً من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة من خلال زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/17102021.pdf.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
07:22 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:44 PM

أصدره "الراجحي".. تعرف على تفاصيل قرار توطين 11 نشاطاً في الباحة

سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 11/ 6/ 1443هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بجميع أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضراوات والتمور، والهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛ كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 11/ 06/ 1443هـ الموافق 14/ 01/ 2022 م وقد أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزماً من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة من خلال زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/17102021.pdf.

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