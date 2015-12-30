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المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

تتمتع بقضاء نزيه ومستقل ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادته

أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.
وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين.


وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية
سبق

أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.
وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين.


وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:54 PM

المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

تتمتع بقضاء نزيه ومستقل ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.
وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين.


وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

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