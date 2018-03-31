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وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار

قال: سعي دائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً

أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن برنامج شريك الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعزّز من تمكين القطاع الخاص، ويدعم التنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال عبر حسابه في تويتر: السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد، بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" الذي يعزّز من تمكين القطاعين الخاص والعام، ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة، ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار
سبق

أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن برنامج شريك الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعزّز من تمكين القطاع الخاص، ويدعم التنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال عبر حسابه في تويتر: السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد، بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" الذي يعزّز من تمكين القطاعين الخاص والعام، ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة، ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
09:00 AM

وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار

قال: سعي دائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن برنامج شريك الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعزّز من تمكين القطاع الخاص، ويدعم التنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال عبر حسابه في تويتر: السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد، بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" الذي يعزّز من تمكين القطاعين الخاص والعام، ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة، ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

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