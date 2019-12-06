بعد 29 عامًا من العمل .. منسوبو محكمة تيماء يودعون رئيس الحراسات الأمنية

في مبادرة عكست تقدير الجهود التي يبذلها رجال الأمن في جميع المواقع

ودّع منسوبو المحكمة العامة بمحافظة تيماء بشهادات تقدير ودروع تذكارية رئيس الحراسات الأمنية بالمحكمة الرقيب أول متقاعد ضافي بشير العنزي، بعد خدمة قضاها لـ 29 عامًا، في مبادرة عكست الألفة والمحبة في بيئة العمل وتقدير الجهود التي يقوم بها رجال أمننا في كل المواقع.

وتضمن حفل التوديع استقبال رئيس الحراسات الأمنية الجديد الرقيب أحمد محمد الجارد، وحضر الحفل رئيس المحكمة العامة بمحافظة تيماء الشيخ عماد بن صالح بن صيخان، وصاحب الفضيلة القاضي الشيخ عبدالقادر بن صالح العبدالقادر، ورئيس كتابة العدل الشيخ فيصل الشمري.

وقد سُطّرت عبارات الشكر التي لخصت التقدير التي يحظى بها رجال الأمن المحتفى به والتي جاء فيها: "يا خير من أدى العمل وحقق الأهداف وها أنت اليوم تقف على أعتاب النجاح بكل فخر؛ لأنك أديت الأمانة وأوصلت الرسالة وأسهمت في نجاح العمل، فمن يعمل بكل هذا الجهد والإخلاص بكل ما أوتيت من قوة لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف، ويا من واصلت الليل بالنهار وكنت جنديًا مجهولاً تعمل بصمت دون انتظار الشكر، ويا من صبرت على المشقة وتحديت الصعاب وأنت من خيرة من عمل في هذه المحكمة وأنت من أفضل من قدم لها الدعم والاستمرار، نسأل الله أن يوفقك في الدارين وأن يسددك أينما كنت".