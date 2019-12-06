النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 29 عامًا من العمل .. منسوبو محكمة تيماء يودعون رئيس الحراسات الأمنية

في مبادرة عكست تقدير الجهود التي يبذلها رجال الأمن في جميع المواقع

ودّع منسوبو المحكمة العامة بمحافظة تيماء بشهادات تقدير ودروع تذكارية رئيس الحراسات الأمنية بالمحكمة الرقيب أول متقاعد ضافي بشير العنزي، بعد خدمة قضاها لـ 29 عامًا، في مبادرة عكست الألفة والمحبة في بيئة العمل وتقدير الجهود التي يقوم بها رجال أمننا في كل المواقع.

وتضمن حفل التوديع استقبال رئيس الحراسات الأمنية الجديد الرقيب أحمد محمد الجارد، وحضر الحفل رئيس المحكمة العامة بمحافظة تيماء الشيخ عماد بن صالح بن صيخان، وصاحب الفضيلة القاضي الشيخ عبدالقادر بن صالح العبدالقادر، ورئيس كتابة العدل الشيخ فيصل الشمري.

وقد سُطّرت عبارات الشكر التي لخصت التقدير التي يحظى بها رجال الأمن المحتفى به والتي جاء فيها: "يا خير من أدى العمل وحقق الأهداف وها أنت اليوم تقف على أعتاب النجاح بكل فخر؛ لأنك أديت الأمانة وأوصلت الرسالة وأسهمت في نجاح العمل، فمن يعمل بكل هذا الجهد والإخلاص بكل ما أوتيت من قوة لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف، ويا من واصلت الليل بالنهار وكنت جنديًا مجهولاً تعمل بصمت دون انتظار الشكر، ويا من صبرت على المشقة وتحديت الصعاب وأنت من خيرة من عمل في هذه المحكمة وأنت من أفضل من قدم لها الدعم والاستمرار، نسأل الله أن يوفقك في الدارين وأن يسددك أينما كنت".

المحكمة العامة بتيماء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بعد 29 عامًا من العمل .. منسوبو محكمة تيماء يودعون رئيس الحراسات الأمنية
سبق

ودّع منسوبو المحكمة العامة بمحافظة تيماء بشهادات تقدير ودروع تذكارية رئيس الحراسات الأمنية بالمحكمة الرقيب أول متقاعد ضافي بشير العنزي، بعد خدمة قضاها لـ 29 عامًا، في مبادرة عكست الألفة والمحبة في بيئة العمل وتقدير الجهود التي يقوم بها رجال أمننا في كل المواقع.

وتضمن حفل التوديع استقبال رئيس الحراسات الأمنية الجديد الرقيب أحمد محمد الجارد، وحضر الحفل رئيس المحكمة العامة بمحافظة تيماء الشيخ عماد بن صالح بن صيخان، وصاحب الفضيلة القاضي الشيخ عبدالقادر بن صالح العبدالقادر، ورئيس كتابة العدل الشيخ فيصل الشمري.

وقد سُطّرت عبارات الشكر التي لخصت التقدير التي يحظى بها رجال الأمن المحتفى به والتي جاء فيها: "يا خير من أدى العمل وحقق الأهداف وها أنت اليوم تقف على أعتاب النجاح بكل فخر؛ لأنك أديت الأمانة وأوصلت الرسالة وأسهمت في نجاح العمل، فمن يعمل بكل هذا الجهد والإخلاص بكل ما أوتيت من قوة لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف، ويا من واصلت الليل بالنهار وكنت جنديًا مجهولاً تعمل بصمت دون انتظار الشكر، ويا من صبرت على المشقة وتحديت الصعاب وأنت من خيرة من عمل في هذه المحكمة وأنت من أفضل من قدم لها الدعم والاستمرار، نسأل الله أن يوفقك في الدارين وأن يسددك أينما كنت".

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:39 AM

بعد 29 عامًا من العمل .. منسوبو محكمة تيماء يودعون رئيس الحراسات الأمنية

في مبادرة عكست تقدير الجهود التي يبذلها رجال الأمن في جميع المواقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
166

ودّع منسوبو المحكمة العامة بمحافظة تيماء بشهادات تقدير ودروع تذكارية رئيس الحراسات الأمنية بالمحكمة الرقيب أول متقاعد ضافي بشير العنزي، بعد خدمة قضاها لـ 29 عامًا، في مبادرة عكست الألفة والمحبة في بيئة العمل وتقدير الجهود التي يقوم بها رجال أمننا في كل المواقع.

وتضمن حفل التوديع استقبال رئيس الحراسات الأمنية الجديد الرقيب أحمد محمد الجارد، وحضر الحفل رئيس المحكمة العامة بمحافظة تيماء الشيخ عماد بن صالح بن صيخان، وصاحب الفضيلة القاضي الشيخ عبدالقادر بن صالح العبدالقادر، ورئيس كتابة العدل الشيخ فيصل الشمري.

وقد سُطّرت عبارات الشكر التي لخصت التقدير التي يحظى بها رجال الأمن المحتفى به والتي جاء فيها: "يا خير من أدى العمل وحقق الأهداف وها أنت اليوم تقف على أعتاب النجاح بكل فخر؛ لأنك أديت الأمانة وأوصلت الرسالة وأسهمت في نجاح العمل، فمن يعمل بكل هذا الجهد والإخلاص بكل ما أوتيت من قوة لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف، ويا من واصلت الليل بالنهار وكنت جنديًا مجهولاً تعمل بصمت دون انتظار الشكر، ويا من صبرت على المشقة وتحديت الصعاب وأنت من خيرة من عمل في هذه المحكمة وأنت من أفضل من قدم لها الدعم والاستمرار، نسأل الله أن يوفقك في الدارين وأن يسددك أينما كنت".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,666
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,935
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,691

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة