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أمير الرياض يشرف حفل زواج كريمة أمير نجران

شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل زواج كريمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على الأمير عبد العزيز بن بندر بن مشاري، وذلك بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات بالرياض البارحة.

وشهد حفل الزواج حضورًا كبيرًا، سائلين المولى عز وجل أن يوفق العريسين في حياتهما الزوجية.

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أمير الرياض يشرف حفل زواج كريمة أمير نجران
سبق

شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل زواج كريمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على الأمير عبد العزيز بن بندر بن مشاري، وذلك بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات بالرياض البارحة.

وشهد حفل الزواج حضورًا كبيرًا، سائلين المولى عز وجل أن يوفق العريسين في حياتهما الزوجية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
03:41 PM

أمير الرياض يشرف حفل زواج كريمة أمير نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل زواج كريمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على الأمير عبد العزيز بن بندر بن مشاري، وذلك بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات بالرياض البارحة.

وشهد حفل الزواج حضورًا كبيرًا، سائلين المولى عز وجل أن يوفق العريسين في حياتهما الزوجية.

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