المدّعي العام اللبناني يستجوب حاكم المصرف المركزي
بناء على طلب سويسري
نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير، اليوم (الخميس)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.
وبيّن المصدر أن "سلامة" قرّر الرد على مزيد من الأسئلة مباشرة على السلطات السويسرية؛ حيث أتيح له الخيار.
المدّعي العام اللبناني يستجوب حاكم المصرف المركزي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-21
نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير، اليوم (الخميس)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.
وبيّن المصدر أن "سلامة" قرّر الرد على مزيد من الأسئلة مباشرة على السلطات السويسرية؛ حيث أتيح له الخيار.
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:11 PM
المدّعي العام اللبناني يستجوب حاكم المصرف المركزي
بناء على طلب سويسري
نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير، اليوم (الخميس)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.
وبيّن المصدر أن "سلامة" قرّر الرد على مزيد من الأسئلة مباشرة على السلطات السويسرية؛ حيث أتيح له الخيار.