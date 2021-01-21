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المدّعي العام اللبناني يستجوب حاكم المصرف المركزي

بناء على طلب سويسري

نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير، اليوم (الخميس)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.

وبيّن المصدر أن "سلامة" قرّر الرد على مزيد من الأسئلة مباشرة على السلطات السويسرية؛ حيث أتيح له الخيار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المدّعي العام اللبناني يستجوب حاكم المصرف المركزي
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير، اليوم (الخميس)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.

وبيّن المصدر أن "سلامة" قرّر الرد على مزيد من الأسئلة مباشرة على السلطات السويسرية؛ حيث أتيح له الخيار.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

المدّعي العام اللبناني يستجوب حاكم المصرف المركزي

بناء على طلب سويسري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير، اليوم (الخميس)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.

وبيّن المصدر أن "سلامة" قرّر الرد على مزيد من الأسئلة مباشرة على السلطات السويسرية؛ حيث أتيح له الخيار.

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