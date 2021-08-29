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وزير التعليم: لن يُسمح لأي طالب أو معلم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين

ثمّن الدعمَ السخي الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة ومتابعتها للرحلة التعليمية

‬ نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعتهما المستمرة للرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات.

وأكد وزير التعليم، خلال لقائه اليوم بمديري التعليم في المناطق والمحافظات، استعدادًا لبداية العام الدراسي يوم غد الأحد؛ أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية المبلغة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين.

وأوضح أن المسؤولية كبيرة في أن تكون رحلة الطالب التعليمية آمنة وصحية ومطمئنة للأسرة وأولياء الأمور؛ داعيًا إلى تطبيق النماذج التشغيلية للعودة الحضورية، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الواردة فيها.

وقال وزير التعليم: مدير التعليم هو المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية، وإنها مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمدارس وحتى المعلمين في فصولهم؛ مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامة الطلبة.

وأضاف أنه لن يُسمح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؛ داعيًا الطلبة إلى الدخول على حجز موعد انتظار في تطبيق "توكلنا" لاستكمال الحصول على الجرعات.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي غدًا وهم محملون بالآمال والطموحات، ومتطلعون إلى توفير جميع الخدمات والتجهيزات لهم؛ لضمان نجاح سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

وناقَشَ وزير التعليم خلال الاجتماع مع مديري التعليم، تقارير العمل في مجالات الصيانة والتشغيل والنظافة، وتوفير احتياجات الإجراءات الاحترازية، والنقل المدرسي، والتعليم عن بُعد، ومتطلبات التحول التقني للعملية التعليمية.

وحضر اللقاءَ نائبُ وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: لن يُسمح لأي طالب أو معلم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين
سبق

‬ نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعتهما المستمرة للرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات.

وأكد وزير التعليم، خلال لقائه اليوم بمديري التعليم في المناطق والمحافظات، استعدادًا لبداية العام الدراسي يوم غد الأحد؛ أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية المبلغة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين.

وأوضح أن المسؤولية كبيرة في أن تكون رحلة الطالب التعليمية آمنة وصحية ومطمئنة للأسرة وأولياء الأمور؛ داعيًا إلى تطبيق النماذج التشغيلية للعودة الحضورية، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الواردة فيها.

وقال وزير التعليم: مدير التعليم هو المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية، وإنها مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمدارس وحتى المعلمين في فصولهم؛ مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامة الطلبة.

وأضاف أنه لن يُسمح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؛ داعيًا الطلبة إلى الدخول على حجز موعد انتظار في تطبيق "توكلنا" لاستكمال الحصول على الجرعات.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي غدًا وهم محملون بالآمال والطموحات، ومتطلعون إلى توفير جميع الخدمات والتجهيزات لهم؛ لضمان نجاح سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

وناقَشَ وزير التعليم خلال الاجتماع مع مديري التعليم، تقارير العمل في مجالات الصيانة والتشغيل والنظافة، وتوفير احتياجات الإجراءات الاحترازية، والنقل المدرسي، والتعليم عن بُعد، ومتطلبات التحول التقني للعملية التعليمية.

وحضر اللقاءَ نائبُ وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
03:58 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:37 AM

وزير التعليم: لن يُسمح لأي طالب أو معلم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين

ثمّن الدعمَ السخي الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة ومتابعتها للرحلة التعليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
19,938

‬ نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعتهما المستمرة للرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات.

وأكد وزير التعليم، خلال لقائه اليوم بمديري التعليم في المناطق والمحافظات، استعدادًا لبداية العام الدراسي يوم غد الأحد؛ أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية المبلغة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين.

وأوضح أن المسؤولية كبيرة في أن تكون رحلة الطالب التعليمية آمنة وصحية ومطمئنة للأسرة وأولياء الأمور؛ داعيًا إلى تطبيق النماذج التشغيلية للعودة الحضورية، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الواردة فيها.

وقال وزير التعليم: مدير التعليم هو المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية، وإنها مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمدارس وحتى المعلمين في فصولهم؛ مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامة الطلبة.

وأضاف أنه لن يُسمح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؛ داعيًا الطلبة إلى الدخول على حجز موعد انتظار في تطبيق "توكلنا" لاستكمال الحصول على الجرعات.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي غدًا وهم محملون بالآمال والطموحات، ومتطلعون إلى توفير جميع الخدمات والتجهيزات لهم؛ لضمان نجاح سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

وناقَشَ وزير التعليم خلال الاجتماع مع مديري التعليم، تقارير العمل في مجالات الصيانة والتشغيل والنظافة، وتوفير احتياجات الإجراءات الاحترازية، والنقل المدرسي، والتعليم عن بُعد، ومتطلبات التحول التقني للعملية التعليمية.

وحضر اللقاءَ نائبُ وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين.

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