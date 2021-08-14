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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 6 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 189 يومًا، 2002 مسجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان، ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي؛ لسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد في 3 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 6 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 189 يومًا، 2002 مسجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان، ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي؛ لسلامتهم.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:11 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 6 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 189 يومًا، 2002 مسجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان، ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي؛ لسلامتهم.

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