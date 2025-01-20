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300 أكاديمي يبحثون تاريخ وحضارة مكة بالملتقى العلمي في جامعة أم القرى

يتضمن 6 جلسات تناقش 39 بحثاً قبيل الإسلام ومظاهر الترفيه الشائعة

يلتقي أكثر من 300 خبير وأكاديمي في الملتقى العلمي التاسع عشر الذي تطلقه جامعة أم القرى يومي 27-28 جمادى الأولى الجاري بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، تحت شعار "تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور"، خلال الفترة من 27 إلى 28 جمادى الأولى الحالي، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز في العابدية، برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ومشاركة باحثين وقياديين من مختلف الجامعات السعودية.


وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على مطبوعاتها د. عبدالله الزيدان، على أهمية الملتقى في تزويد المهتمين بتاريخ الوطن العربي بأبحاث رصينة ومجودة خاضعة لمناقشة المشاركين من ذوي الاختصاص، لتحكيمها وطباعتها في مجلدين ضخمين، منوهاً بدور الترجمة في خدمة الباحثين للوصول إلى المستويات العالمية، خاصة أن قواعد المعلومات العالمية تستند على الملخصات البحثية في عرض الإنتاج العلمي والأكاديمي للباحثين.

وأفاد المشرف على فرع الجمعية بالجامعة، أمين عام الملتقى د. فهد المالكي، أن الملتقى في نسخته التاسعة عشرة يأتي مطبقاً لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقاً للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية أكاديمية، لتبادل الخبرات العلمية وعرض المقترحات ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل، مؤكداً على ارتفاع عدد مشاركات النسخة الحالية بنسبة 20% عن الملتقيات السابقة.

ويتضمن الملتقى 6 جلسات علمية تناقش 39 بحثاً في تاريخ مكة المكرمة قبيل الإسلام ومظاهر الترفيه الشائعة في تلك الحقبة الزمنية، وتتبع مراحل تطور العمارة الإسلامية والنهضة التجارية والصحية في مختلف العصور، علاوة على وصف الرحلات العلمية لمكة، وطرق رحلات الحج واستقبال وفود الحجيج، فضلاً عن التعريف بالصناعات الحرفية والحياة الاجتماعية لساكنيها.

ويصاحب فعاليات الملتقى، 5 معارض تاريخية، تحتضن أهم الفنون التشكيلية والصور التاريخية والمخطوطات، إضافة إلى تجسيد الحارة المكية القديمة واستعراض أبرز الأزياء التراثية التي تصف ثقافة أهالي المنطقة آنذاك، كما يتضمن معرضاً مختصاً بتعظيم البلد الحرام، ومكتبة الجمعية التاريخية السعودية.

مكة المكرمة جامعة أم القرى الجمعية التاريخية السعودية الملتقى العلمي التاسع عشر تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور

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300 أكاديمي يبحثون تاريخ وحضارة مكة بالملتقى العلمي في جامعة أم القرى
سبق

يلتقي أكثر من 300 خبير وأكاديمي في الملتقى العلمي التاسع عشر الذي تطلقه جامعة أم القرى يومي 27-28 جمادى الأولى الجاري بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، تحت شعار "تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور"، خلال الفترة من 27 إلى 28 جمادى الأولى الحالي، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز في العابدية، برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ومشاركة باحثين وقياديين من مختلف الجامعات السعودية.


وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على مطبوعاتها د. عبدالله الزيدان، على أهمية الملتقى في تزويد المهتمين بتاريخ الوطن العربي بأبحاث رصينة ومجودة خاضعة لمناقشة المشاركين من ذوي الاختصاص، لتحكيمها وطباعتها في مجلدين ضخمين، منوهاً بدور الترجمة في خدمة الباحثين للوصول إلى المستويات العالمية، خاصة أن قواعد المعلومات العالمية تستند على الملخصات البحثية في عرض الإنتاج العلمي والأكاديمي للباحثين.

وأفاد المشرف على فرع الجمعية بالجامعة، أمين عام الملتقى د. فهد المالكي، أن الملتقى في نسخته التاسعة عشرة يأتي مطبقاً لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقاً للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية أكاديمية، لتبادل الخبرات العلمية وعرض المقترحات ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل، مؤكداً على ارتفاع عدد مشاركات النسخة الحالية بنسبة 20% عن الملتقيات السابقة.

ويتضمن الملتقى 6 جلسات علمية تناقش 39 بحثاً في تاريخ مكة المكرمة قبيل الإسلام ومظاهر الترفيه الشائعة في تلك الحقبة الزمنية، وتتبع مراحل تطور العمارة الإسلامية والنهضة التجارية والصحية في مختلف العصور، علاوة على وصف الرحلات العلمية لمكة، وطرق رحلات الحج واستقبال وفود الحجيج، فضلاً عن التعريف بالصناعات الحرفية والحياة الاجتماعية لساكنيها.

ويصاحب فعاليات الملتقى، 5 معارض تاريخية، تحتضن أهم الفنون التشكيلية والصور التاريخية والمخطوطات، إضافة إلى تجسيد الحارة المكية القديمة واستعراض أبرز الأزياء التراثية التي تصف ثقافة أهالي المنطقة آنذاك، كما يتضمن معرضاً مختصاً بتعظيم البلد الحرام، ومكتبة الجمعية التاريخية السعودية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:28 PM

300 أكاديمي يبحثون تاريخ وحضارة مكة بالملتقى العلمي في جامعة أم القرى

يتضمن 6 جلسات تناقش 39 بحثاً قبيل الإسلام ومظاهر الترفيه الشائعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يلتقي أكثر من 300 خبير وأكاديمي في الملتقى العلمي التاسع عشر الذي تطلقه جامعة أم القرى يومي 27-28 جمادى الأولى الجاري بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، تحت شعار "تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور"، خلال الفترة من 27 إلى 28 جمادى الأولى الحالي، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز في العابدية، برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ومشاركة باحثين وقياديين من مختلف الجامعات السعودية.


وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على مطبوعاتها د. عبدالله الزيدان، على أهمية الملتقى في تزويد المهتمين بتاريخ الوطن العربي بأبحاث رصينة ومجودة خاضعة لمناقشة المشاركين من ذوي الاختصاص، لتحكيمها وطباعتها في مجلدين ضخمين، منوهاً بدور الترجمة في خدمة الباحثين للوصول إلى المستويات العالمية، خاصة أن قواعد المعلومات العالمية تستند على الملخصات البحثية في عرض الإنتاج العلمي والأكاديمي للباحثين.

وأفاد المشرف على فرع الجمعية بالجامعة، أمين عام الملتقى د. فهد المالكي، أن الملتقى في نسخته التاسعة عشرة يأتي مطبقاً لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقاً للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية أكاديمية، لتبادل الخبرات العلمية وعرض المقترحات ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل، مؤكداً على ارتفاع عدد مشاركات النسخة الحالية بنسبة 20% عن الملتقيات السابقة.

ويتضمن الملتقى 6 جلسات علمية تناقش 39 بحثاً في تاريخ مكة المكرمة قبيل الإسلام ومظاهر الترفيه الشائعة في تلك الحقبة الزمنية، وتتبع مراحل تطور العمارة الإسلامية والنهضة التجارية والصحية في مختلف العصور، علاوة على وصف الرحلات العلمية لمكة، وطرق رحلات الحج واستقبال وفود الحجيج، فضلاً عن التعريف بالصناعات الحرفية والحياة الاجتماعية لساكنيها.

ويصاحب فعاليات الملتقى، 5 معارض تاريخية، تحتضن أهم الفنون التشكيلية والصور التاريخية والمخطوطات، إضافة إلى تجسيد الحارة المكية القديمة واستعراض أبرز الأزياء التراثية التي تصف ثقافة أهالي المنطقة آنذاك، كما يتضمن معرضاً مختصاً بتعظيم البلد الحرام، ومكتبة الجمعية التاريخية السعودية.

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