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ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده

أشار إلى تمكن عمان من التصدي لها

تحدث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم (الثلاثاء) عن "مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية"، غير أنه لم يحددها، مكتفياً بالقول: "تمكنا من التصدي لها".

ولفت الملك عبدالله خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية إلى أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبين أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده
سبق

تحدث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم (الثلاثاء) عن "مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية"، غير أنه لم يحددها، مكتفياً بالقول: "تمكنا من التصدي لها".

ولفت الملك عبدالله خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية إلى أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبين أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:44 PM

ملك الأردن يتحدث عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده

أشار إلى تمكن عمان من التصدي لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,173

تحدث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم (الثلاثاء) عن "مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية"، غير أنه لم يحددها، مكتفياً بالقول: "تمكنا من التصدي لها".

ولفت الملك عبدالله خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية إلى أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبين أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.

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