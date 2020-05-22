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الأرجنتين: تسجيل 403 حالات وفاة و9931 إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 403 حالات

أفادت وزارة الصحة بالأرجنتين، الخميس، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي الوفيات بالبلد إلى 403 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9931 إصابة، بعد إحصاء 648 حالة إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 2933.

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.

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الأرجنتين: تسجيل 403 حالات وفاة و9931 إصابة بفيروس كورونا
سبق

أفادت وزارة الصحة بالأرجنتين، الخميس، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي الوفيات بالبلد إلى 403 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9931 إصابة، بعد إحصاء 648 حالة إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 2933.

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:42 PM

الأرجنتين: تسجيل 403 حالات وفاة و9931 إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 403 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة بالأرجنتين، الخميس، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي الوفيات بالبلد إلى 403 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9931 إصابة، بعد إحصاء 648 حالة إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 2933.

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.

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