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شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء

اتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية وأحالتهم إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء

على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية

أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة معدات ومواد

بناء من مباني تحت الإنشاء، في عدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (275,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء
سبق

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء

على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية

أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة معدات ومواد

بناء من مباني تحت الإنشاء، في عدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (275,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:59 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء

اتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية وأحالتهم إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء

على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية

أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة معدات ومواد

بناء من مباني تحت الإنشاء، في عدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (275,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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