سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.
المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا
64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.
سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا
64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.