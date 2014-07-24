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المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:20 AM

المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.

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