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الاتحاد السعودي لكرة اليد: الثلاثاء المقبل موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد

في النسخة الـ 43 للموسم الرياضي وبمشاركة 8 أندية

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إجراء قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسختها الـ43 للموسم الرياضي 2020 - 2021م، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وسيشارك في النسخة من البطولة ثمانية أندية (الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالموسم المنصرم) وهي: "الوحدة – الخليج – النور – الصفا – مضر – الأهلي – هجر – السلام", وستنطلق من الدور ربع النهائي (دور الـ 8)، وستُلعب بنظام خروج المغلوب.
ووُضعت الأندية الأربعة الأولى بالدوري الممتاز للموسم المنصرم: "الوحدة – الخليج – النور – الصفا" في المستوى الأول بالقرعة وستكون على رأس مباريات الدور ربع النهائي، وستكون باقي الأندية بالمستوى الثاني، وسيتم خلال القرعة توزيعها على المباريات، بالإضافة لتحديد الصالات التي ستُقام عليها المباريات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة اليد: الثلاثاء المقبل موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد
سبق

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إجراء قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسختها الـ43 للموسم الرياضي 2020 - 2021م، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وسيشارك في النسخة من البطولة ثمانية أندية (الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالموسم المنصرم) وهي: "الوحدة – الخليج – النور – الصفا – مضر – الأهلي – هجر – السلام", وستنطلق من الدور ربع النهائي (دور الـ 8)، وستُلعب بنظام خروج المغلوب.
ووُضعت الأندية الأربعة الأولى بالدوري الممتاز للموسم المنصرم: "الوحدة – الخليج – النور – الصفا" في المستوى الأول بالقرعة وستكون على رأس مباريات الدور ربع النهائي، وستكون باقي الأندية بالمستوى الثاني، وسيتم خلال القرعة توزيعها على المباريات، بالإضافة لتحديد الصالات التي ستُقام عليها المباريات.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
06:16 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
07:03 PM

الاتحاد السعودي لكرة اليد: الثلاثاء المقبل موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد

في النسخة الـ 43 للموسم الرياضي وبمشاركة 8 أندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إجراء قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسختها الـ43 للموسم الرياضي 2020 - 2021م، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وسيشارك في النسخة من البطولة ثمانية أندية (الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالموسم المنصرم) وهي: "الوحدة – الخليج – النور – الصفا – مضر – الأهلي – هجر – السلام", وستنطلق من الدور ربع النهائي (دور الـ 8)، وستُلعب بنظام خروج المغلوب.
ووُضعت الأندية الأربعة الأولى بالدوري الممتاز للموسم المنصرم: "الوحدة – الخليج – النور – الصفا" في المستوى الأول بالقرعة وستكون على رأس مباريات الدور ربع النهائي، وستكون باقي الأندية بالمستوى الثاني، وسيتم خلال القرعة توزيعها على المباريات، بالإضافة لتحديد الصالات التي ستُقام عليها المباريات.

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