شهد الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

"الجبير" يبحث مستجدات "اليمن" مع "عبدالله بن زايد" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-14 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. شهد الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 12:58 PM

"الجبير" يبحث مستجدات "اليمن" مع "عبدالله بن زايد" استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين





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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

شهد الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.