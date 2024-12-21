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مصادر "سبق": حادثة الدهس بالطائف لأم وابنتها... ومطالب بإيجاد حلول

كانتا تقطعان الطريق للجهة الأخرى بطريق الملك خالد

علمت مصادر "سبق" أن حادث الدهس الذي وقع في طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف لامرأتين هي أم وابنتها كانتا تقطعان الطريق للجهة الأخرى عبر موقع طريق المشاة حيث ترقد الأم بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي فيما غادرت ابنتها المستشفى، فيما جدد مرتادو الطريق إيقاف وقوع مثل هذه الحوادث التي تكررت مرات عدة بضرورة جسر مشاة أو وجود مطبات مناسبة بموقع المشاة للمساهمة في إيقاف هذه الحوادث الخطيرة.

وأكدت المصادر أن المرأة ترقد بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل بالطائف جراء إصابتها بحادثة دهس على طريق الملك خالد أمام مول فيما غادرت ابنتها المجمع الطبي، وذلك استمراراً لحوادث مماثلة تكررت كثيراً في نفس المكان.

وكانت الجهات المعنية باشرت يوم أمس حادثة وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.

ونشرت "سبق" العديد من الحوادث المماثلة لحالات دهس أغلبهن من النساء، ونبهت إلى أن الطريق المعني يُشكل خطورة لقاطعيه من المارة، بحكم وجود المول وبعض المحال التجارية الواقعة عليه، ما يعني ضرورة إجراء دراسات سريعة من قِبل الأمانة، وإنشاء جسر للمُشاة يُسهم في الحد من حوادث الدهس.

حادث دهس الطائف حادث دهس لامرأتين أمام مول بالطائف استمرارًا لحوادث مماثلة بموقع واحد

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مصادر "سبق": حادثة الدهس بالطائف لأم وابنتها... ومطالب بإيجاد حلول
سبق

علمت مصادر "سبق" أن حادث الدهس الذي وقع في طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف لامرأتين هي أم وابنتها كانتا تقطعان الطريق للجهة الأخرى عبر موقع طريق المشاة حيث ترقد الأم بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي فيما غادرت ابنتها المستشفى، فيما جدد مرتادو الطريق إيقاف وقوع مثل هذه الحوادث التي تكررت مرات عدة بضرورة جسر مشاة أو وجود مطبات مناسبة بموقع المشاة للمساهمة في إيقاف هذه الحوادث الخطيرة.

وأكدت المصادر أن المرأة ترقد بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل بالطائف جراء إصابتها بحادثة دهس على طريق الملك خالد أمام مول فيما غادرت ابنتها المجمع الطبي، وذلك استمراراً لحوادث مماثلة تكررت كثيراً في نفس المكان.

وكانت الجهات المعنية باشرت يوم أمس حادثة وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.

ونشرت "سبق" العديد من الحوادث المماثلة لحالات دهس أغلبهن من النساء، ونبهت إلى أن الطريق المعني يُشكل خطورة لقاطعيه من المارة، بحكم وجود المول وبعض المحال التجارية الواقعة عليه، ما يعني ضرورة إجراء دراسات سريعة من قِبل الأمانة، وإنشاء جسر للمُشاة يُسهم في الحد من حوادث الدهس.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:21 AM

مصادر "سبق": حادثة الدهس بالطائف لأم وابنتها... ومطالب بإيجاد حلول

كانتا تقطعان الطريق للجهة الأخرى بطريق الملك خالد

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سعود الدعجاني - الطائف
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علمت مصادر "سبق" أن حادث الدهس الذي وقع في طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف لامرأتين هي أم وابنتها كانتا تقطعان الطريق للجهة الأخرى عبر موقع طريق المشاة حيث ترقد الأم بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي فيما غادرت ابنتها المستشفى، فيما جدد مرتادو الطريق إيقاف وقوع مثل هذه الحوادث التي تكررت مرات عدة بضرورة جسر مشاة أو وجود مطبات مناسبة بموقع المشاة للمساهمة في إيقاف هذه الحوادث الخطيرة.

وأكدت المصادر أن المرأة ترقد بالعناية المركزة بمجمع الملك فيصل بالطائف جراء إصابتها بحادثة دهس على طريق الملك خالد أمام مول فيما غادرت ابنتها المجمع الطبي، وذلك استمراراً لحوادث مماثلة تكررت كثيراً في نفس المكان.

وكانت الجهات المعنية باشرت يوم أمس حادثة وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.

ونشرت "سبق" العديد من الحوادث المماثلة لحالات دهس أغلبهن من النساء، ونبهت إلى أن الطريق المعني يُشكل خطورة لقاطعيه من المارة، بحكم وجود المول وبعض المحال التجارية الواقعة عليه، ما يعني ضرورة إجراء دراسات سريعة من قِبل الأمانة، وإنشاء جسر للمُشاة يُسهم في الحد من حوادث الدهس.

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