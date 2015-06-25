"الحج": الرسائل المرسلة للترشيح لا تعد قبولاً نهائياً

كشفت عن تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصّة

كشفت وزارة الحج والعمرة أن البوابة الإلكترونية استقبلت 558 ألف طلب لحج هذا العام، وتم ربط البوابة عبر تطبيقَي "أبشر وتوكلنا".

وأكّدت أن الرسائل المرسلة للترشيح لا تعد قبولاً نهائياً حتى تتحقق الشروط، وتم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصّة.

جاء ذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل للحج عبر المسار الإلكتروني الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 29 ذو القعدة الجاري، ولمدة 15 يوماً.