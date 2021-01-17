أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد. وصرح حاكم الولاية سنان غونر، للصحفيين بأن السفينة غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مشيراً إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الحادث. وأكد الحاكم أن السلطات المحلية أطلقت عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذين يقدر عددهم بـ15 بحاراً، يوجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة، وأعلن لاحقاً عن إنقاذ ثلاثة من هؤلاء البحارة وفق "روسيا اليوم". وذكر غونر أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. وأعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث، ومصير طاقم السفينة المنكوبة التي لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.

تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-17 أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.



وصرح حاكم الولاية سنان غونر، للصحفيين بأن السفينة غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مشيراً إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.



وأكد الحاكم أن السلطات المحلية أطلقت عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذين يقدر عددهم بـ15 بحاراً، يوجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة، وأعلن لاحقاً عن إنقاذ ثلاثة من هؤلاء البحارة وفق "روسيا اليوم".



وذكر غونر أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث، ومصير طاقم السفينة المنكوبة التي لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 02:38 PM

تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها حاكم ولاية بارطن: عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر





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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.



وصرح حاكم الولاية سنان غونر، للصحفيين بأن السفينة غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مشيراً إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.



وأكد الحاكم أن السلطات المحلية أطلقت عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذين يقدر عددهم بـ15 بحاراً، يوجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة، وأعلن لاحقاً عن إنقاذ ثلاثة من هؤلاء البحارة وفق "روسيا اليوم".



وذكر غونر أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث، ومصير طاقم السفينة المنكوبة التي لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.