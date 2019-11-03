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على عهدة "المسند" .. "مها" إعصار درجة أولى رسمياً ذروته في هذا الموعد

توقّع حالة الأجواء السعودية لبضعة أيام .. وقال: استقرار جوي يُخيم علينا

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن "مها" رسمياً تصبح إعصاراً من الدرجة الأولى وسرعتها الآن 120كم/س، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصاراً من الدرجة الثانية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "قد تبلغ ذروتها مساء يوم غد وتصل إلى الدرجة الثالثة، وتتحرك حالياً باتجاه الشمال الغربي ومتوقع أن تنحرف شرقاً إلى السواحل الهندية".

وتابع: "بوجه عام استقرار جوي يُخيم على أجواء السعودية قد يستمر لبضعة أيام"، مبيناً أنه في مثل هذه الأيام أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية، وآخر جزء الشمالي الغربي".

وأمس السبت كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أفادت بأن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "منخفض مداري" موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالاً، وخط طول 54.9 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه "20 - 25" عقدة - "37 - 46" كم/س.

وأضافت الهيئة: "يؤثر بتأثيرات غير مباشرة في سواحل سلطنة عُمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة".

وتابعت: "يشير آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" إلى استقرار تصنيفها "عاصفة مدارية" موقعها عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها "45 -60" عقدة، "83 - 111" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات".

وأردفت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري" من الدرجة الأولى" خلال الـ24 ساعة المقبلة.

مها إعصار مها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على عهدة "المسند" .. "مها" إعصار درجة أولى رسمياً ذروته في هذا الموعد
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن "مها" رسمياً تصبح إعصاراً من الدرجة الأولى وسرعتها الآن 120كم/س، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصاراً من الدرجة الثانية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "قد تبلغ ذروتها مساء يوم غد وتصل إلى الدرجة الثالثة، وتتحرك حالياً باتجاه الشمال الغربي ومتوقع أن تنحرف شرقاً إلى السواحل الهندية".

وتابع: "بوجه عام استقرار جوي يُخيم على أجواء السعودية قد يستمر لبضعة أيام"، مبيناً أنه في مثل هذه الأيام أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية، وآخر جزء الشمالي الغربي".

وأمس السبت كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أفادت بأن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "منخفض مداري" موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالاً، وخط طول 54.9 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه "20 - 25" عقدة - "37 - 46" كم/س.

وأضافت الهيئة: "يؤثر بتأثيرات غير مباشرة في سواحل سلطنة عُمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة".

وتابعت: "يشير آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" إلى استقرار تصنيفها "عاصفة مدارية" موقعها عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها "45 -60" عقدة، "83 - 111" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات".

وأردفت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري" من الدرجة الأولى" خلال الـ24 ساعة المقبلة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:15 AM

على عهدة "المسند" .. "مها" إعصار درجة أولى رسمياً ذروته في هذا الموعد

توقّع حالة الأجواء السعودية لبضعة أيام .. وقال: استقرار جوي يُخيم علينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن "مها" رسمياً تصبح إعصاراً من الدرجة الأولى وسرعتها الآن 120كم/س، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصاراً من الدرجة الثانية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "قد تبلغ ذروتها مساء يوم غد وتصل إلى الدرجة الثالثة، وتتحرك حالياً باتجاه الشمال الغربي ومتوقع أن تنحرف شرقاً إلى السواحل الهندية".

وتابع: "بوجه عام استقرار جوي يُخيم على أجواء السعودية قد يستمر لبضعة أيام"، مبيناً أنه في مثل هذه الأيام أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية، وآخر جزء الشمالي الغربي".

وأمس السبت كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أفادت بأن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "منخفض مداري" موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالاً، وخط طول 54.9 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه "20 - 25" عقدة - "37 - 46" كم/س.

وأضافت الهيئة: "يؤثر بتأثيرات غير مباشرة في سواحل سلطنة عُمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة".

وتابعت: "يشير آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" إلى استقرار تصنيفها "عاصفة مدارية" موقعها عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها "45 -60" عقدة، "83 - 111" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات".

وأردفت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري" من الدرجة الأولى" خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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