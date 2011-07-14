"الغامدي" أمينًا مساعدًا للمجلس العربي للصحافة والإعلام

أعلن عن مشروعات إعلامية عربية مشتركة

أصدر المجلس العربي للصحافة والإعلام، قرارًا بتعيين الإعلامي السعودي محمد بن سعيد الغامدي، أمينًا مساعدًا للمجلس بدرجة سفير، كما أصدر الاتحاد العربي للتدريب بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، القرار رقم 47 لعام 2019م، والقاضي باختياره وتعيينه منسقًا عامًّا لشؤون الصحافة والإعلام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وجاء هذا القرار بناء على ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16-12-1966، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3-1-1976، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من رئيس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بناء على قرار الدورة الصادر لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6405) بتاريخ 4-3-2004، وعلى قرار إنشاء منظمة الشباب العربي المنبثق من منظمة الشعوب والبرلمانات العربية المعتمد من وزارة الخارجية المصرية رقم (1293) في 25-8-2011.

وقال "الغامدي": "تشرفت بهذه المناصب الدولية التي أفخر بها، ويسعدني أن أتقدم بالشكر والعرفان للمجلس العربي للصحافة والإعلام، ولمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على هذه الثقة، والشكر موصول لجريدتي الرياض التي تدعم كافة منسوبيها للإبداع في عالم الصحافة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030".

وأضاف "الغامدي": "هناك الكثير من النقاط التي سوف نعمل عليها بالشراكة مع العديد من الجهات؛ ومنها هيئة الصحفيين السعودية، والهيئة العربية لتفعيل دور الإعلام والإعلاميين، ومنها تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والزيارات، والاستفادة من برامج هذه المؤسسات، والتأكيد على أهمية دورها في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك".

وأوضح أن العمل جارٍ لإقامة مشروعات عربية إعلامية مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لكل دولة عربية من حيث الكفاءات الإعلامية المتوفرة فيها، ضمن إطار تكاملي؛ لتحقيق نهضة إعلامية عربية تعزز مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية العربية.

يُذكر أن "الغامدي" صحفي في جريدة الرياض بالمكتب الإقليمي في المنطقة الشرقية، ويعمل في المجال الصحفي والإعلامي منذ سنوات طويلة، وله العديد من الأعمال التطوعية المختلفة، وحاصل على العديد من الدورات والشهادات الإعلامية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.