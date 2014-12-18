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رئيس غينيا يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

"سانو" يؤكد: دعم جميع جهود المصالحة ومكافحة الإرهاب

استقبل رئيس جمهورية غينيا مامادي دومبيا، في مكتبه بالعاصمة كوناكري أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.

ورحّب الرئيس بالأمين العام لمجمع الفقه، وشكره على الزيارة؛ متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهامه، ومؤكدًا له دعم الجمهورية للمجمع ولمنظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، استعداد المجمع التام لدعم جميع جهود المصالحة، ومكافحة الفكر المتطرف، والإرهاب، ونشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش المشترك.

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رئيس غينيا يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي
سبق

استقبل رئيس جمهورية غينيا مامادي دومبيا، في مكتبه بالعاصمة كوناكري أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.

ورحّب الرئيس بالأمين العام لمجمع الفقه، وشكره على الزيارة؛ متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهامه، ومؤكدًا له دعم الجمهورية للمجمع ولمنظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، استعداد المجمع التام لدعم جميع جهود المصالحة، ومكافحة الفكر المتطرف، والإرهاب، ونشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش المشترك.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
05:44 PM

رئيس غينيا يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

"سانو" يؤكد: دعم جميع جهود المصالحة ومكافحة الإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل رئيس جمهورية غينيا مامادي دومبيا، في مكتبه بالعاصمة كوناكري أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.

ورحّب الرئيس بالأمين العام لمجمع الفقه، وشكره على الزيارة؛ متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهامه، ومؤكدًا له دعم الجمهورية للمجمع ولمنظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، استعداد المجمع التام لدعم جميع جهود المصالحة، ومكافحة الفكر المتطرف، والإرهاب، ونشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش المشترك.

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