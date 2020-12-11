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واشنطن تفرض عقوبات على 5 من قيادات الحوثي

من مرتكبي الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن فرض عقوبات وقيود على التأشيرات لخمسة من قيادات ميليشيا الحوثي و20 فرداً من مرتكبي الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم، عن مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر البيان أنه تم فرض عقوبات على المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية للحوثيين في صنعاء، سلطان زبن، لاحتجاز وتعذيب النساء بحجة سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة، كما تم فرض عقوبات على عبد الحكيم الخيواني بصفته نائب وزير الداخلية للحوثيين، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبه.

وأفاد البيان أنه تم فرض عقوبات على عبدالرحاب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي التابع للحوثيين، لانخراطه بشكل منهجي في التعذيب والاعتقال التعسفي للمواطنين اليمنيين، وخاصة المعارضين لميليشيا الحوثي.

ولفت إلى أنه تم فرض عقوبات على مطلق عامر المراني النائب السابق لمدير الأمن القومي للحوثيين، لإشرافه على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل أعضاء جهاز الأمن القومي أثناء احتجازهم.

وقال البيان: تم فرض عقوبات على قادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي للحوثيين، لمسؤولية جهاز الأمن السياسي التابع للحوثيين عن الممارسة المنتظمة لاعتقال وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.

وزارة الخارجية وزارة الخزانة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تفرض عقوبات على 5 من قيادات الحوثي
سبق

أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن فرض عقوبات وقيود على التأشيرات لخمسة من قيادات ميليشيا الحوثي و20 فرداً من مرتكبي الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم، عن مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر البيان أنه تم فرض عقوبات على المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية للحوثيين في صنعاء، سلطان زبن، لاحتجاز وتعذيب النساء بحجة سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة، كما تم فرض عقوبات على عبد الحكيم الخيواني بصفته نائب وزير الداخلية للحوثيين، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبه.

وأفاد البيان أنه تم فرض عقوبات على عبدالرحاب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي التابع للحوثيين، لانخراطه بشكل منهجي في التعذيب والاعتقال التعسفي للمواطنين اليمنيين، وخاصة المعارضين لميليشيا الحوثي.

ولفت إلى أنه تم فرض عقوبات على مطلق عامر المراني النائب السابق لمدير الأمن القومي للحوثيين، لإشرافه على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل أعضاء جهاز الأمن القومي أثناء احتجازهم.

وقال البيان: تم فرض عقوبات على قادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي للحوثيين، لمسؤولية جهاز الأمن السياسي التابع للحوثيين عن الممارسة المنتظمة لاعتقال وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
05:03 PM

واشنطن تفرض عقوبات على 5 من قيادات الحوثي

من مرتكبي الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن فرض عقوبات وقيود على التأشيرات لخمسة من قيادات ميليشيا الحوثي و20 فرداً من مرتكبي الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم، عن مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر البيان أنه تم فرض عقوبات على المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية للحوثيين في صنعاء، سلطان زبن، لاحتجاز وتعذيب النساء بحجة سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة، كما تم فرض عقوبات على عبد الحكيم الخيواني بصفته نائب وزير الداخلية للحوثيين، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبه.

وأفاد البيان أنه تم فرض عقوبات على عبدالرحاب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي التابع للحوثيين، لانخراطه بشكل منهجي في التعذيب والاعتقال التعسفي للمواطنين اليمنيين، وخاصة المعارضين لميليشيا الحوثي.

ولفت إلى أنه تم فرض عقوبات على مطلق عامر المراني النائب السابق لمدير الأمن القومي للحوثيين، لإشرافه على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل أعضاء جهاز الأمن القومي أثناء احتجازهم.

وقال البيان: تم فرض عقوبات على قادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي للحوثيين، لمسؤولية جهاز الأمن السياسي التابع للحوثيين عن الممارسة المنتظمة لاعتقال وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.

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