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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل في المرتبة الثالثة على مستوى السعودية في ارتفاع حالات التعافي من "كورونا"

﻿نسبة الحالات النشطة في المنطقة انخفضت إلى 5.7 % ونسبة الوفيات 0.80 %

حلت منطقة حائل في المرتبة الثالثة على مستوى مناطق السعودية في ارتفاع نسبة حالات التعافي. وجاءت حائل بعد منطقتَي عسير والرياض، بعد أن سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي خلال الأيام الماضية.

وأظهر إنفوجرافيك، نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" مساء اليوم على حسابه في "تويتر"، ارتفاع نسبة حالات التعافي في منطقة حائل التي بلغت 93.4 %؛ لتحل ثالثًا بعد الرياض التي حققت نسبة 94.4 %، وعسير التي حلت ثانيًا بنسبة 93.9 %.

وبيّن "الإنفوجرافيك" نسبة الحالات النشطة في منطقة حائل التي انخفضت إلى 5.7 %، ونسبة الوفيات 0.80 %، وهو مؤشر إيجابي في انخفاض الحالات الحرجة في المنطقة.

وكانت منطقة حائل قد سجّلت اليوم 46 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 45 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، دون تسجيل وفيات. كما سجّلت 83 حالة تعافٍ جديدة، منها 78 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها (5794) حالة، تعافت منها (5414) حالة، وبقيت (331) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (49) حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل في المرتبة الثالثة على مستوى السعودية في ارتفاع حالات التعافي من "كورونا"
سبق

حلت منطقة حائل في المرتبة الثالثة على مستوى مناطق السعودية في ارتفاع نسبة حالات التعافي. وجاءت حائل بعد منطقتَي عسير والرياض، بعد أن سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي خلال الأيام الماضية.

وأظهر إنفوجرافيك، نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" مساء اليوم على حسابه في "تويتر"، ارتفاع نسبة حالات التعافي في منطقة حائل التي بلغت 93.4 %؛ لتحل ثالثًا بعد الرياض التي حققت نسبة 94.4 %، وعسير التي حلت ثانيًا بنسبة 93.9 %.

وبيّن "الإنفوجرافيك" نسبة الحالات النشطة في منطقة حائل التي انخفضت إلى 5.7 %، ونسبة الوفيات 0.80 %، وهو مؤشر إيجابي في انخفاض الحالات الحرجة في المنطقة.

وكانت منطقة حائل قد سجّلت اليوم 46 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 45 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، دون تسجيل وفيات. كما سجّلت 83 حالة تعافٍ جديدة، منها 78 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها (5794) حالة، تعافت منها (5414) حالة، وبقيت (331) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (49) حالة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
10:18 PM

حائل في المرتبة الثالثة على مستوى السعودية في ارتفاع حالات التعافي من "كورونا"

﻿نسبة الحالات النشطة في المنطقة انخفضت إلى 5.7 % ونسبة الوفيات 0.80 %

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منصور الشلاقي - حائل
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حلت منطقة حائل في المرتبة الثالثة على مستوى مناطق السعودية في ارتفاع نسبة حالات التعافي. وجاءت حائل بعد منطقتَي عسير والرياض، بعد أن سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي خلال الأيام الماضية.

وأظهر إنفوجرافيك، نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" مساء اليوم على حسابه في "تويتر"، ارتفاع نسبة حالات التعافي في منطقة حائل التي بلغت 93.4 %؛ لتحل ثالثًا بعد الرياض التي حققت نسبة 94.4 %، وعسير التي حلت ثانيًا بنسبة 93.9 %.

وبيّن "الإنفوجرافيك" نسبة الحالات النشطة في منطقة حائل التي انخفضت إلى 5.7 %، ونسبة الوفيات 0.80 %، وهو مؤشر إيجابي في انخفاض الحالات الحرجة في المنطقة.

وكانت منطقة حائل قد سجّلت اليوم 46 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 45 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، دون تسجيل وفيات. كما سجّلت 83 حالة تعافٍ جديدة، منها 78 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها (5794) حالة، تعافت منها (5414) حالة، وبقيت (331) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (49) حالة.

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