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46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في "إيواء الرياض"

شملت دور الأيتام ومراكز تأهيل المعاقين والمسنين والخدمات المساندة

أثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية أشهر الماضية، عن تنفيذ 46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء.

وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الأيتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدة الخدمات المساندة. وتنوعت ما بين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في "إيواء الرياض"
سبق

أثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية أشهر الماضية، عن تنفيذ 46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء.

وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الأيتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدة الخدمات المساندة. وتنوعت ما بين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
09:56 PM

46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في "إيواء الرياض"

شملت دور الأيتام ومراكز تأهيل المعاقين والمسنين والخدمات المساندة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية أشهر الماضية، عن تنفيذ 46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء.

وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الأيتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدة الخدمات المساندة. وتنوعت ما بين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين.

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