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أمريكا وبريطانيا توقعان اتفاقية لمواصلة الرحلات الجوية بينهما

تفاهما حولها في 2018 وأبرماها اليوم

وقعت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقاً لمواصلة الرحلات الجوية بين البلدين، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية في بيان أوردته "رويترز"، أنه قبل "كوفيد -19" كان عشرات الملايين من الركاب يسافرون سنويًا بين الدول، مما ساهم في علاقة تجارية مع الولايات المتحدة تزيد قيمتها عن 230 مليار جنيه إسترليني (300 مليار دولار).

والاتفاق الذي يطلق عليه اتفاقية الخدمات الجوية، جرى التوصل إليه في نوفمبر 2018، ووقعه اليوم وزير النقل البريطاني جرانت شابس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو.

وتسمح الاتفاقية الموقعة حديثًا للبلدين بمواصلة العمليات الحالية، كما فعلتا بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من أن الطيران بينهما منخفض جدًا حاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، لكن من الناحية العملية تظل مشمولة باتفاقيات وقواعد الاتحاد الأوروبي حتى تنتهي الفترة الانتقالية في نهاية هذا العام.

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أمريكا وبريطانيا توقعان اتفاقية لمواصلة الرحلات الجوية بينهما
سبق

وقعت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقاً لمواصلة الرحلات الجوية بين البلدين، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية في بيان أوردته "رويترز"، أنه قبل "كوفيد -19" كان عشرات الملايين من الركاب يسافرون سنويًا بين الدول، مما ساهم في علاقة تجارية مع الولايات المتحدة تزيد قيمتها عن 230 مليار جنيه إسترليني (300 مليار دولار).

والاتفاق الذي يطلق عليه اتفاقية الخدمات الجوية، جرى التوصل إليه في نوفمبر 2018، ووقعه اليوم وزير النقل البريطاني جرانت شابس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو.

وتسمح الاتفاقية الموقعة حديثًا للبلدين بمواصلة العمليات الحالية، كما فعلتا بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من أن الطيران بينهما منخفض جدًا حاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، لكن من الناحية العملية تظل مشمولة باتفاقيات وقواعد الاتحاد الأوروبي حتى تنتهي الفترة الانتقالية في نهاية هذا العام.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
04:14 PM

أمريكا وبريطانيا توقعان اتفاقية لمواصلة الرحلات الجوية بينهما

تفاهما حولها في 2018 وأبرماها اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقاً لمواصلة الرحلات الجوية بين البلدين، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية في بيان أوردته "رويترز"، أنه قبل "كوفيد -19" كان عشرات الملايين من الركاب يسافرون سنويًا بين الدول، مما ساهم في علاقة تجارية مع الولايات المتحدة تزيد قيمتها عن 230 مليار جنيه إسترليني (300 مليار دولار).

والاتفاق الذي يطلق عليه اتفاقية الخدمات الجوية، جرى التوصل إليه في نوفمبر 2018، ووقعه اليوم وزير النقل البريطاني جرانت شابس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو.

وتسمح الاتفاقية الموقعة حديثًا للبلدين بمواصلة العمليات الحالية، كما فعلتا بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من أن الطيران بينهما منخفض جدًا حاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، لكن من الناحية العملية تظل مشمولة باتفاقيات وقواعد الاتحاد الأوروبي حتى تنتهي الفترة الانتقالية في نهاية هذا العام.

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