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أمانة القصيم تكافح كورونا بـ١٢ ألف جولة رقابية وتطهير ٦٨٠٠ موقع

نفذت في مجال أعمال الإصحاح البيئي أكثر من ٤٤٠٠ جولة إصحاح

نفّذت أمانة منطقة القصيم ١٢ ألف جولة رقابية على المنشآت والمحلات الصحية، ضمن أعمالها الوقائية؛ للحد من انتشار كورونا؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لتعزيز السلامة العامة.

كما نفذت الأمانة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، أكثر من ٤٤٠٠ جولة إصحاح بيئي شملت المجمعات التجارية والأحياء السكنية وأسواق المواشي والأماكن العامة؛ فيما جرى تطهير ٦٨٥١ موقعًا بمشاركة أكثر من ٢٣٩ آلية و٥٤٢ مراقبًا وعاملًا.

من جهة أخرى، أصدرت أمانة المنطقة تعليمات لمحلات ومراكز بيع أسطوانات الغاز المنزلية بإلزامها بتطبيق أعمال التنظيف والتطهير للأسطوانات قبل تسليمها للعميل؛ في خطوة تهدف إلى إبقائها نظيفة وآمنة.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كذلك تكثيف جولات الإصحاح البيئي، والمكافحة في الأماكن العامة، وتعزيز أعمال النظافة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية بمراكز التسوق الغذائية، تضمن إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.

وفي الجانب التوعوي سخّرت الأمانة وبلديات المنطقة لوحاتها الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبثّ حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة ولرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الوضع الراهن.

وبيّن "المجلي" أن خدمات وأعمال أمانة منطقة القصيم، قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخرًا، عبر تقديم الخدمات للمستفيدين دون توقف عبر المنصات الإلكترونية.

فيروس كورونا الجديد أمانة منطقة القصيم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة القصيم تكافح كورونا بـ١٢ ألف جولة رقابية وتطهير ٦٨٠٠ موقع
سبق

نفّذت أمانة منطقة القصيم ١٢ ألف جولة رقابية على المنشآت والمحلات الصحية، ضمن أعمالها الوقائية؛ للحد من انتشار كورونا؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لتعزيز السلامة العامة.

كما نفذت الأمانة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، أكثر من ٤٤٠٠ جولة إصحاح بيئي شملت المجمعات التجارية والأحياء السكنية وأسواق المواشي والأماكن العامة؛ فيما جرى تطهير ٦٨٥١ موقعًا بمشاركة أكثر من ٢٣٩ آلية و٥٤٢ مراقبًا وعاملًا.

من جهة أخرى، أصدرت أمانة المنطقة تعليمات لمحلات ومراكز بيع أسطوانات الغاز المنزلية بإلزامها بتطبيق أعمال التنظيف والتطهير للأسطوانات قبل تسليمها للعميل؛ في خطوة تهدف إلى إبقائها نظيفة وآمنة.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كذلك تكثيف جولات الإصحاح البيئي، والمكافحة في الأماكن العامة، وتعزيز أعمال النظافة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية بمراكز التسوق الغذائية، تضمن إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.

وفي الجانب التوعوي سخّرت الأمانة وبلديات المنطقة لوحاتها الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبثّ حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة ولرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الوضع الراهن.

وبيّن "المجلي" أن خدمات وأعمال أمانة منطقة القصيم، قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخرًا، عبر تقديم الخدمات للمستفيدين دون توقف عبر المنصات الإلكترونية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:48 AM

أمانة القصيم تكافح كورونا بـ١٢ ألف جولة رقابية وتطهير ٦٨٠٠ موقع

نفذت في مجال أعمال الإصحاح البيئي أكثر من ٤٤٠٠ جولة إصحاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفّذت أمانة منطقة القصيم ١٢ ألف جولة رقابية على المنشآت والمحلات الصحية، ضمن أعمالها الوقائية؛ للحد من انتشار كورونا؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لتعزيز السلامة العامة.

كما نفذت الأمانة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، أكثر من ٤٤٠٠ جولة إصحاح بيئي شملت المجمعات التجارية والأحياء السكنية وأسواق المواشي والأماكن العامة؛ فيما جرى تطهير ٦٨٥١ موقعًا بمشاركة أكثر من ٢٣٩ آلية و٥٤٢ مراقبًا وعاملًا.

من جهة أخرى، أصدرت أمانة المنطقة تعليمات لمحلات ومراكز بيع أسطوانات الغاز المنزلية بإلزامها بتطبيق أعمال التنظيف والتطهير للأسطوانات قبل تسليمها للعميل؛ في خطوة تهدف إلى إبقائها نظيفة وآمنة.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كذلك تكثيف جولات الإصحاح البيئي، والمكافحة في الأماكن العامة، وتعزيز أعمال النظافة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية بمراكز التسوق الغذائية، تضمن إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.

وفي الجانب التوعوي سخّرت الأمانة وبلديات المنطقة لوحاتها الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبثّ حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة ولرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الوضع الراهن.

وبيّن "المجلي" أن خدمات وأعمال أمانة منطقة القصيم، قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخرًا، عبر تقديم الخدمات للمستفيدين دون توقف عبر المنصات الإلكترونية.

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