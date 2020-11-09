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المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ للرياح وتدنٍ للرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:16 AM

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ للرياح وتدنٍ للرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,007

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

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