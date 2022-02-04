تسريبات تكشف عن "ثورة تغيير" تويتر... لن يكون هناك حد أقصى لعدد الأحرف

كشفت تسريبات صحفية من داخل منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًا "تويتر" عما وصف بـ"ثورة التغيير" الكبرى بالمنصة، والتي لن تجعل هناك حد أقصى لعدد الأحرف.

وأوضحت المصادر من داخل "تويتر"، بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" أن تويتر تنوي طرح ميزة جديدة ستطلق عليها "مقالات تويتر"، والتي لن يكون بها حد أقصى لعدد الأحرف.

وسيتم دعم ميزة "مقالات تويتر" في كافة إصدارات تويتر سواء للهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية أو اللوحية.

وتتوقع مصادر أن تطرح تويتر أولاً تلك الميزة إلى خدمتها مدفوعة الأجر المعروفة باسم "تويتر بلو"، ولكن ترجح مصادر أخرى أن يتم تمديدها لكافة مستخدمي المنصة في وقت لاحق.

ولم ينف المتحدث باسم تويتر تلك التسريبات، وقال إن الشركة ستعلن قريبًا عن كافة تفاصيل "مقالات تويتر".

وتتزامن تلك التسريبات مع إعلان "تويتر" عن طرحها ميزة جديدة استثنائية في منصاتها المختلفة، أطلقت عليها "التصويت لأسفل".

وأوضحت تويتر أنها طرحت حاليًا تلك الميزة لعدد مختار من مستخدميها حول العالم لاختبارها قبل أن توسع لكافة مستخدمي تويتر.

وستعمل تلك الميزة على إمكانية طرح أي مستخدم تصويتًا على أي تغريدة ينشرها ليعرف ردود فعل المستخدمين سواء بالإيجاب أو الرفض على ما تتضمنه من محتوى ووجهة نظر.

وقالت إدارة تويتر إنها بدأت حاليًا في اختبار تلك الميزة، وإن كانت ستجعل عدد الأصوات السلبية والمعارضة حتى الآن غير مرئي للجمهور، وستكون حصرية لصاحب التصويت فقط.