إمارة تبوك تستضيف الاجتماع السادس لأمناء مجالس المناطق غدًا

بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل والاستفادة من التجارب

تستضيف إمارة منطقة تبوك، غداً الاثنين، الاجتماع السادس لأمناء مجالس المناطق بالمملكة، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بإمارة منطقة تبوك.

وأوضحت الأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود بنت محمد الخميس، أنه سيتم خلال الاجتماع -الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين أمانات مجالس المناطق- مناقشة جميع الموضوعات ذات الصلة، مما يساعد في تطوير عمل منظومة المجالس، والاستفادة من تجارب أمانات المجالس الأخرى؛ لتحقيق الأهداف المنشودة وفق نظام المناطق ولائحته التنفيذية.

ونوّهت الدكتورة "الخميس" بالدعم والمتابعة التي يجدها مجلس المنطقة من أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وحرصه على نجاح أعمال الاجتماع السادس لأمناء مجالس المناطق وتحقيق النتائج المرجوة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.