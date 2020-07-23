حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تتخطى الـ100 ألف

عدد الوفيات لا يقل عن 4.122

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق 100 ألف حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أن العدد بلغ 102.226 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن ما لا يقل عن 4.122 شخصًا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في العراق.

وكثيرًا ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يوميًّا بالمرض في الأسابيع الماضية في ظلّ تسارع وتيرة انتشار الفيروس.