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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تتخطى الـ100 ألف

عدد الوفيات لا يقل عن 4.122

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق 100 ألف حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أن العدد بلغ 102.226 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن ما لا يقل عن 4.122 شخصًا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في العراق.

وكثيرًا ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يوميًّا بالمرض في الأسابيع الماضية في ظلّ تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

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حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تتخطى الـ100 ألف
سبق

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق 100 ألف حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أن العدد بلغ 102.226 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن ما لا يقل عن 4.122 شخصًا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في العراق.

وكثيرًا ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يوميًّا بالمرض في الأسابيع الماضية في ظلّ تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
05:11 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تتخطى الـ100 ألف

عدد الوفيات لا يقل عن 4.122

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق 100 ألف حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أن العدد بلغ 102.226 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن ما لا يقل عن 4.122 شخصًا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في العراق.

وكثيرًا ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يوميًّا بالمرض في الأسابيع الماضية في ظلّ تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

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