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وزير خارجية البحرين عن النهائي الخليجي: "الفوز واحد والكأس في بلاده"

لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في النهائي.. ولقاء الدور الأول انتهى بثنائية للأخضر

علق وزير الخارجية البحريني، اليوم، على اللقاء المرتقب في نهائي كاس الخليج الليلة بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني قائلاً: "الفوز واحد والكأس في بلاده. والله ينصر الأحمر البحريني".

ويلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في السابعة من مساء اليوم مع نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم"خليجي 24".

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة، وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن سلطنة عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط)، ليتمكن بعدها المنتخب السعودي من الفوز بهدف دون رد على قطر في نصف النهائي الثاني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز حضوره كأحد أفضل المنتخبات على صعيد المنطقة والقارة، بلقب رابع سيجعله ينفرد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب).

ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي 5 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2 - 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وزير الخارجية البحريني نهائي كأس الخليج المنتخب السعودي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير خارجية البحرين عن النهائي الخليجي: "الفوز واحد والكأس في بلاده"
سبق

علق وزير الخارجية البحريني، اليوم، على اللقاء المرتقب في نهائي كاس الخليج الليلة بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني قائلاً: "الفوز واحد والكأس في بلاده. والله ينصر الأحمر البحريني".

ويلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في السابعة من مساء اليوم مع نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم"خليجي 24".

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة، وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن سلطنة عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط)، ليتمكن بعدها المنتخب السعودي من الفوز بهدف دون رد على قطر في نصف النهائي الثاني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز حضوره كأحد أفضل المنتخبات على صعيد المنطقة والقارة، بلقب رابع سيجعله ينفرد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب).

ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي 5 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2 - 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:25 PM

وزير خارجية البحرين عن النهائي الخليجي: "الفوز واحد والكأس في بلاده"

لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في النهائي.. ولقاء الدور الأول انتهى بثنائية للأخضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق وزير الخارجية البحريني، اليوم، على اللقاء المرتقب في نهائي كاس الخليج الليلة بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني قائلاً: "الفوز واحد والكأس في بلاده. والله ينصر الأحمر البحريني".

ويلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في السابعة من مساء اليوم مع نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم"خليجي 24".

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة، وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن سلطنة عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط)، ليتمكن بعدها المنتخب السعودي من الفوز بهدف دون رد على قطر في نصف النهائي الثاني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز حضوره كأحد أفضل المنتخبات على صعيد المنطقة والقارة، بلقب رابع سيجعله ينفرد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب).

ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي 5 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2 - 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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