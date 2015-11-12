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الأردن.. اعتقال إرهابيين خططا لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين

قررا مهاجمة أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن والدهس

ذكرت صحيفة الرأي الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن المخابرات الأردنية أحبطت في الآونة الأخيرة خططًا لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين، وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وأوضحت "الرأي" أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات، وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المتهمين عقدا العزم في إحدى جلساتهما خلال العام الماضي على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر.

وبينت الصحيفة أن المحكمة وجهت للمشتبه بهما تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ويستهدف مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعات متشددة أخرى الأردن منذ وقت طويل، ويقضي عشرات المتشددين عقوبات السجن لفترات طويلة في الأردن حالياً.

اعتقال إرهابيين المخابرات الأردنية الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن.. اعتقال إرهابيين خططا لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين
سبق

ذكرت صحيفة الرأي الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن المخابرات الأردنية أحبطت في الآونة الأخيرة خططًا لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين، وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وأوضحت "الرأي" أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات، وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المتهمين عقدا العزم في إحدى جلساتهما خلال العام الماضي على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر.

وبينت الصحيفة أن المحكمة وجهت للمشتبه بهما تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ويستهدف مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعات متشددة أخرى الأردن منذ وقت طويل، ويقضي عشرات المتشددين عقوبات السجن لفترات طويلة في الأردن حالياً.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
03:37 PM

الأردن.. اعتقال إرهابيين خططا لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين

قررا مهاجمة أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن والدهس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة الرأي الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن المخابرات الأردنية أحبطت في الآونة الأخيرة خططًا لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين، وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وأوضحت "الرأي" أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات، وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المتهمين عقدا العزم في إحدى جلساتهما خلال العام الماضي على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر.

وبينت الصحيفة أن المحكمة وجهت للمشتبه بهما تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ويستهدف مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعات متشددة أخرى الأردن منذ وقت طويل، ويقضي عشرات المتشددين عقوبات السجن لفترات طويلة في الأردن حالياً.

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